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Хозяева купили большой батут, и собаке от него "снесло крышу" – бесподобное видео

© photo: Sputnik / Natalia Gorshkova
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (590)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210203/250784908/Khozyaeva-kupili-bolshoy-batut-i-sobake-ot-nego-sneslo-kryshu--bespodobnoe-video.html

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По словам хозяина питомца, песик прыгает на батуте в разы чаще детей, для которых его и купили.

Как рассказал автор видео, семья решила купить батут для своего внука. Семимесячный лерчер по кличке Рио же сначала им был не очень впечатлен. Однако на третий после покупки батута день песик все же решил опробовать, что это такое. На кадрах видно, как собака не может усидеть на месте и плещется в тазике с водой. Позже она ракетой несется к батуту и прыгает на нем, делая круги по стенкам, подобно трюкачам на мотоцикле.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (590)
Теги:
Собака, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео


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