Медведь погнался за детенышем лосихи и поплатился за это – видео

На кадрах видно, как по полю бежит лосиха, а за ней ее детеныш. За ним же бежит медведь, видимо, проголодавшийся. Однако внезапно он уходит в сторону, останавливается и начинает бежать назад. Тут-то в кадре и появляется лосиха, которая преследует зверя и пинает его мощными передними лапами. Таким образом мама отогнала медведя как можно дальше от своего детеныша.
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