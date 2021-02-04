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Медведь на новой территории Тбилисского зоопарка

Медведь погнался за детенышем лосихи и поплатился за это – видео

photo: David Narimania / FB
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210204/250797098/Medved-pognalsya-za-detenyshem-losikhi-i-poplatilsya-za-eto--video.html

Животные - главные герои многих интересных и захватывающих видео в Сети, которые становятся популярными по всему миру

Самое опасное животное – мама, защищающая своего детеныша, и молодой медведь этот урок наверняка усвоил.

На кадрах видно, как по полю бежит лосиха, а за ней ее детеныш. За ним же бежит медведь, видимо, проголодавшийся. Однако внезапно он уходит в сторону, останавливается и начинает бежать назад. Тут-то в кадре и появляется лосиха, которая преследует зверя и пинает его мощными передними лапами. Таким образом мама отогнала медведя как можно дальше от своего детеныша.

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