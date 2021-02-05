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Мужчина купил собаке специальную миску от переедания, но это не помогло – смешное видео

Мужчина купил собаке специальную миску от переедания, но это не помогло – смешное видео

photo: VT / FV
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (593)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210205/250799534/Muzhchina-kupil-sobake-spetsialnuyu-misku-ot-pereedaniya-no-eto-ne-pomoglo--smeshnoe-video.html

Домашние животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру

Для собак-"скороедов" создали миски для медленного поедания корма, но этот песик умнее ее создателей.

Dog Doesn't Like Slow Feeding Dog Bowl

I don't think he approves of his new slow feed dog bowl 🙈😂

Опубликовано LADbible Четверг, 6 июня 2019 г.

 

На кадрах видно, как собака породы бультерьер стоит над специальной миской для корма, из которой невозможно есть быстро из-за узких проемов, в которых и расположена еда. Потратив всего пару секунд на неспешную трапезу, пес хватает миску зубами и подбрасывает ее, переворачивая вверх дном. В результате корм рассыпан по полу и его можно есть с какой угодно скоростью. Ну и кто теперь умнее?

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (593)
Теги:
Собака, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео


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