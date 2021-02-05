Мужчина купил собаке специальную миску от переедания, но это не помогло – смешное видео

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Для собак-"скороедов" создали миски для медленного поедания корма, но этот песик умнее ее создателей.

Dog Doesn't Like Slow Feeding Dog Bowl I don't think he approves of his new slow feed dog bowl 🙈😂 Опубликовано LADbible Четверг, 6 июня 2019 г.

На кадрах видно, как собака породы бультерьер стоит над специальной миской для корма, из которой невозможно есть быстро из-за узких проемов, в которых и расположена еда. Потратив всего пару секунд на неспешную трапезу, пес хватает миску зубами и подбрасывает ее, переворачивая вверх дном. В результате корм рассыпан по полу и его можно есть с какой угодно скоростью. Ну и кто теперь умнее?

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