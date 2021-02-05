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"Получила сигнал из космоса": парень показал странный ритуал кошки и рассмешил Сеть –видео

© CC BY 2.0 / Austin White / More Leo!
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (593)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210205/250802387/Poluchila-signal-iz-kosmosa-paren-pokazal-strannyy-ritual-koshki-i-rassmeshil-Set--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Иметь дома кошку, значит каждый день задаваться вопросом, что происходит в ее милой голове.

 

На кадрах видно, как пухлая кошка подходит к закрытой двери и нюхает ее угол. После этого она делает пару шагов в другую сторону, пристально смотрит в пол и начинает "копать" одной лапой. Еще через несколько секунд пушистая трясет голову, неестественно запрокидывает ее вверх, мяукает и странной походкой покидает комнату.

Пользователи соцсети принялись гадать, что же это было.

"Получила сигнал из космоса", – написал один из пользователей.

"Вспомнила, что забыла сделать нечто важное", – посчитал другой комментатор.

"Это видео прекрасно описывает, что значит иметь кошку", – отметила девушка.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (593)
Теги:
кошки, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео


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