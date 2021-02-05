"Получила сигнал из космоса": парень показал странный ритуал кошки и рассмешил Сеть –видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Иметь дома кошку, значит каждый день задаваться вопросом, что происходит в ее милой голове.

На кадрах видно, как пухлая кошка подходит к закрытой двери и нюхает ее угол. После этого она делает пару шагов в другую сторону, пристально смотрит в пол и начинает "копать" одной лапой. Еще через несколько секунд пушистая трясет голову, неестественно запрокидывает ее вверх, мяукает и странной походкой покидает комнату.

Пользователи соцсети принялись гадать, что же это было.

"Получила сигнал из космоса", – написал один из пользователей.

"Вспомнила, что забыла сделать нечто важное", – посчитал другой комментатор.

"Это видео прекрасно описывает, что значит иметь кошку", – отметила девушка.

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