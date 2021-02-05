Девушка решила проверить реакцию кота на поцелуй и разочаровалась – забавное видео

Сначала ему понравилось, а потом не понравилось, что понравилось. В этом и есть вся суть котов.

На кадрах видно, как девушка стоит около своего кота, сидящего на столе на кухне, и гладит его. Затем она легонько наклоняется и мило целует пушистого. Питомец, в свою очередь, легонько приподнимает голову, прикрывая глаза, словно ему нравится. Но через секунду его настроение меняется, и он внезапно кусает хозяйку за руку. Уж точно не такого ответа она ожидала от любимого питомца.

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