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Девушка решила проверить реакцию кота на поцелуй и разочаровалась – забавное видео

Девушка решила проверить реакцию кота на поцелуй и разочаровалась – забавное видео

photo: @amyelynch / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (594)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/05/250805841.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210205/250805893/Devushka-reshila-proverit-reaktsiyu-kota-na-potseluy-i-razocharovalas--zabavnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Сначала ему понравилось, а потом не понравилось, что понравилось. В этом и есть вся суть котов.

 

На кадрах видно, как девушка стоит около своего кота, сидящего на столе на кухне, и гладит его. Затем она легонько наклоняется и мило целует пушистого. Питомец, в свою очередь, легонько приподнимает голову, прикрывая глаза, словно ему нравится. Но через секунду его настроение меняется, и он внезапно кусает хозяйку за руку. Уж точно не такого ответа она ожидала от любимого питомца.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (594)
Теги:
кошки, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео


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