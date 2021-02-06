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Щенки чихуахуа решили подраться за место на подушке – наимилейшее видео

Щенки чихуахуа решили подраться за место на подушке – милое видео

photo: LADbible / FB
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (596)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210206/250808643/Schenki-chikhuakhua-reshili-podratsya-za-mesto-na-podushke--miloe-video.html

Домашние животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру

Драки маленьких животных всегда выглядят смешно, но пищащие и крохотные чихуахуа – потрясающее зрелище.

На кадрах видно, как светлый песик сидит на мягкой собачьей подушке и отбивается от темного щенка, желающего подняться наверх. Четвероногие забавно пищат, осторожно бьют друг друга, но стараются держаться на расстоянии. В конце концов коричневый чихуахуа все же поднимается на подушку и выгоняет сородича.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (596)
Теги:
Собака, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео


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