Щенки чихуахуа решили подраться за место на подушке – милое видео

Домашние животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру

Драки маленьких животных всегда выглядят смешно, но пищащие и крохотные чихуахуа – потрясающее зрелище.

На кадрах видно, как светлый песик сидит на мягкой собачьей подушке и отбивается от темного щенка, желающего подняться наверх. Четвероногие забавно пищат, осторожно бьют друг друга, но стараются держаться на расстоянии. В конце концов коричневый чихуахуа все же поднимается на подушку и выгоняет сородича.

Смотрите на видео также: