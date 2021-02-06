Щенки чихуахуа решили подраться за место на подушке – милое видео

На кадрах видно, как светлый песик сидит на мягкой собачьей подушке и отбивается от темного щенка, желающего подняться наверх. Четвероногие забавно пищат, осторожно бьют друг друга, но стараются держаться на расстоянии. В конце концов коричневый чихуахуа все же поднимается на подушку и выгоняет сородича.
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