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Голдендудль

"Не понравилась прическа": собака серьезно обиделась на хозяйку за визит к грумеру – видео

© CC0 / Pixabay
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (596)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/06/250813792.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210206/250813826/Ne-ponravilas-pricheska-sobaka-serezno-obidelas-na-khozyayku-za-vizit-k-grumeru--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Кажется, эта собака хотела только подравнять кончики, а грумер все понял совсем не так!

 

На кадрах видно, как девушка сидит в машине и не может сдержать смех. Надпись на видео объясняет происходящее: "Она со мной не разговаривает". И действительно, собака сидит на пассажирском сиденье спиной к хозяйке и обиженно смотрит в окно, не обращая на нее никакого внимания. Как рассказала девушка в следующем видео, она отвезла питомца к грумеру, и эти кадры сняты уже после него. Хозяйка просит у собаки прощения и зовет по имени, похлопывая по спине, чтобы она развернулась, но питомец непреклонен – такое предательство так быстро не простишь.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (596)
Теги:
Собака, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео


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