"Не понравилась прическа": собака серьезно обиделась на хозяйку за визит к грумеру – видео

Кажется, эта собака хотела только подравнять кончики, а грумер все понял совсем не так!

На кадрах видно, как девушка сидит в машине и не может сдержать смех. Надпись на видео объясняет происходящее: "Она со мной не разговаривает". И действительно, собака сидит на пассажирском сиденье спиной к хозяйке и обиженно смотрит в окно, не обращая на нее никакого внимания. Как рассказала девушка в следующем видео, она отвезла питомца к грумеру, и эти кадры сняты уже после него. Хозяйка просит у собаки прощения и зовет по имени, похлопывая по спине, чтобы она развернулась, но питомец непреклонен – такое предательство так быстро не простишь.

Смотрите на видео также: