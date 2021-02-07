Пес решил полаять на огромного ящера и поплатился за это – видео

От таких созданий, как ящеры, стоит держаться подальше. В самом прямом смысле.

Эти кадры были сняты в Таиланде. На них видно, как два пса встали на пути большого ящера где-то за городом. Один из них же повышает голос на рептилию, видимо, пытаясь прогнать со своей территории. Вот только ящеру это не нравится, и он дает псу мощную пощечину своим хвостом. После этого домашний питомец без лишних "слов" уходит.

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