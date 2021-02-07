Пес впервые в жизни увидел белку, и его реакция бесценна – видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Интересно, что происходило в голове у питомца, когда он смотрел на нее такими глазами.

На кадрах видно, как по телевизору, судя по всему, идет некая передача о дикой природе, где показывается гуляющая по лесу белка. Через несколько секунд автор видео переводит камеру на своего пса, лежащего рядом и с выпученными глазами смотрящего на телевизор. Очень интересно, что в этот момент происходило в голове у питомца, что он смотрел на белку таким безумным испуганным взглядом.

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