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Парень показал простейший способ отделения желтка от белка и удивил Сеть – видео

Парень показал простейший способ отделения желтка от белка и удивил Сеть – видео

photo: @callumgray0 / TikTok
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210207/250821044/Paren-pokazal-prosteyshiy-sposob-otdeleniya-zheltka-ot-belka-i-udivil-Set--video.html

Видео с лайфхаками часто способны действительно облегчить жизнь людям, хоть многие и относятся к ним скептически

Оказывается, это можно сделать всего лишь одним движением руки, ничего не запачкав.

 

Для легкого отделения яичного желтка от белка потребуется всего лишь один зубчик чеснока и два пальца, которыми его нужно немного потереть. Благодаря этому они станут настолько липкими, что ими с легкостью можно будет вытащить желток и перенести его абсолютно целым в другой сосуд. В комментариях пользователи соцсети отметили, что способ действительно работает.

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