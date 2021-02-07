Парень показал простейший способ отделения желтка от белка и удивил Сеть – видео

Оказывается, это можно сделать всего лишь одним движением руки, ничего не запачкав.
Для легкого отделения яичного желтка от белка потребуется всего лишь один зубчик чеснока и два пальца, которыми его нужно немного потереть. Благодаря этому они станут настолько липкими, что ими с легкостью можно будет вытащить желток и перенести его абсолютно целым в другой сосуд. В комментариях пользователи соцсети отметили, что способ действительно работает.
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