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Первое знакомство с сестренкой разбудило в малыше братские инстинкты – смешное видео

Первое знакомство с сестренкой разбудило в малыше братские инстинкты – смешное видео

photo: @kylebennett047 / TikTok
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210208/250830260/Pervoe-znakomstvo-s-sestrenkoy-razbudilo-v-malyshe-bratskie-instinkty--smeshnoe-video.html

Маленькие дети – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые покоряют сердца людей по всему миру

Он сделал то, что делают все настоящие братья и сестры – пакость, приправленную щепоткой вредности.

 

На кадрах видно, как женщина ставит на пол детское кресло, где лежит новорожденный младенец, а рядом с ней в предвкушении стоит маленький мальчик. Как только ему дают право взглянуть, он смотрит на сестренку несколько секунд, а потом тянется к ней рукой. Ну, точнее, не к ней, а к резиновой повязке с бантиком на ее голове. И тут он делает то, что делают все настоящие братья и сестры – пакость. Малыш оттягивает бантик и отпускает, в результате чего сестренка начинает плакать.

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Теги:
Дети, Вирусные видео, Смешные видео


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