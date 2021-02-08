Первое знакомство с сестренкой разбудило в малыше братские инстинкты – смешное видео

Он сделал то, что делают все настоящие братья и сестры – пакость, приправленную щепоткой вредности.

На кадрах видно, как женщина ставит на пол детское кресло, где лежит новорожденный младенец, а рядом с ней в предвкушении стоит маленький мальчик. Как только ему дают право взглянуть, он смотрит на сестренку несколько секунд, а потом тянется к ней рукой. Ну, точнее, не к ней, а к резиновой повязке с бантиком на ее голове. И тут он делает то, что делают все настоящие братья и сестры – пакость. Малыш оттягивает бантик и отпускает, в результате чего сестренка начинает плакать.

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