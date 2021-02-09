Хитрый кот нашел управу на слишком надоедливого пса – забавное видео

На кадрах видно, как пес прижал к стенке котика, которому не очень нравится происходящее. И пушистый решает сделать умный ход. Он проходит меж прутьев забора, ограждающих часть комнаты, и заманивает туда своего четвероногого друга. После этого ловким движением лапки кот закрывает дверь, запирая пса.
Смотрите на видео также:
-
"Чего не вижу, того нет": собака смешно боится очаровательного нового котенка
- Когда друг не в настроении: кот долго надоедал псу и поплатился
- Бить или не бить: очень долго думавшая над пакостью кошка рассмешила Сеть