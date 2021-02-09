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Хитрый кот нашел управу на слишком надоедливого пса – забавное видео

Хитрый кот нашел управу на слишком надоедливого пса – забавное видео

photo: @DakotaLameHumor / Twitter
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (598)
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https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210209/248730906/kot-nashel-upravu-na-slishkom-nadoedlivogo-psa--zabavnoe-video.html

Домашние животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру

Хитрость и ум – неотъемлемая часть пушистых питомцев, которой многие могут позавидовать.

На кадрах видно, как пес прижал к стенке котика, которому не очень нравится происходящее. И пушистый решает сделать умный ход. Он проходит меж прутьев забора, ограждающих часть комнаты, и заманивает туда своего четвероногого друга. После этого ловким движением лапки кот закрывает дверь, запирая пса.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (598)
Теги:
Видео с животными, Смешные видео, Вирусные видео, кошки, Собака


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