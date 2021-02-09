Самая короткая в мире прогулка собаки развеселила соцсети – видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Вдохнул глоток свежего воздуха и хватит, пора возвращаться на удобный и теплый диван.

На кадрах видно, как девушка открывает перед своим лабрадором дверь на задний двор дома. За стеклом же виден снег на ступеньках. Как только дверь открывается, питомец сразу же вырывается наружу, делает пару прыжков по не очень глубокому снегу и под белыми хлопьями, падающими с неба, после чего решает быстро вернуться обратно. Следующим кадром он уже сидит на диване и не планирует никуда выходить. Нагулялся.

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