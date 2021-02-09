Кот с легкостью повторил за хозяином трюк с монетой и удивил всех – видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и интересных видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Этот ученик даже превзошел учителя, проделав трюк намного элегантнее, быстрее и незаметнее.

На кадрах видно, как кот лежит на столе, а под лапой у него несколько монет. Одну монету хозяин питомца кладет на его лапу, а со второй проделывает трюк – держит на тыльной стороне ладони, подкидывает и сразу накрывает рукой. После этого мужчина указывает на лапу кота и говори, что теперь его очередь. Пушистый, в свою очередь, сразу же повторяет этот трюк, причем даже красивее, чем его хозяин.

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