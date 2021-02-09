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Кот с легкостью повторил за хозяином трюк с монетой и удивил всех – видео

Кот с легкостью повторил за хозяином трюк с монетой и удивил всех – видео

photo: @w0rld_wide_web / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (599)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/09/250841421.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210209/250841469/Kot-s-legkostyu-povtoril-za-khozyainom-tryuk-s-monetoy-i-udivil-vsekh--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и интересных видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Этот ученик даже превзошел учителя, проделав трюк намного элегантнее, быстрее и незаметнее.

 

На кадрах видно, как кот лежит на столе, а под лапой у него несколько монет. Одну монету хозяин питомца кладет на его лапу, а со второй проделывает трюк – держит на тыльной стороне ладони, подкидывает и сразу накрывает рукой. После этого мужчина указывает на лапу кота и говори, что теперь его очередь. Пушистый, в свою очередь, сразу же повторяет этот трюк, причем даже красивее, чем его хозяин.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (599)
Теги:
кошки, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео


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