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Эмоциональный котенок ругается на воду за то, что она слишком мокрая – забавное видео

Эмоциональный котенок ругается на воду за то, что она слишком мокрая – смешное видео

photo: @cosmicbengals_n_leopards / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (600)
159622113
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/0b/250318936.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210210/250318987/Emotsionalnyy-kotenok-rugaetsya-na-vodu-za-to-chto-ona-slishkom-mokraya--smeshnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Его обиженный взгляд на воду и громкие попытки объяснить ей, что она неправа, бесценны.

 

На кадрах видно, как в углу комнаты стоит глубокая синяя миска с водой, а рядом с ней сидит котенок. Он зачем-то пытается протиснуться в угол между миской и стеной, однако терпит неудачу и случайно опускает лапу в воду. Обидевшись на воду, он начинает пристально на нее смотреть и что-то ей мяукать. В конце пушистый даже замахнулся лапой, чтобы ударить ее, но резко передумал. Остается надеяться, что вода усвоила урок.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (600)
Теги:
Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео, кошки


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