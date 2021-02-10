Эмоциональный котенок ругается на воду за то, что она слишком мокрая – смешное видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Его обиженный взгляд на воду и громкие попытки объяснить ей, что она неправа, бесценны.

На кадрах видно, как в углу комнаты стоит глубокая синяя миска с водой, а рядом с ней сидит котенок. Он зачем-то пытается протиснуться в угол между миской и стеной, однако терпит неудачу и случайно опускает лапу в воду. Обидевшись на воду, он начинает пристально на нее смотреть и что-то ей мяукать. В конце пушистый даже замахнулся лапой, чтобы ударить ее, но резко передумал. Остается надеяться, что вода усвоила урок.

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