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Мужчина, который не хотел заводить кошек, умилил Сеть своим обращением с котенком – видео

Мужчина, который не хотел заводить кошек, умилил Сеть своим обращением с котенком – видео

photo: @mariamcelroy95 / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (601)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/0a/250848416.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210210/250848619/Muzhchina-kotoryy-ne-khotel-zavodit-koshek-umilil-Set-svoim-obrascheniem-s-kotenkom--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Своим суровым видом он до последнего пытается скрыть чувства к пушистому, но не получается.

 

Как рассказала автор этого видео, ее отец был против заведения кошки и просил избавиться от котенка, когда дочь привела его домой. На кадрах же видно, как мужчина сидит на стуле с вытянутыми вперед ногами, а по ним вверх взбирается питомец. Когда котенок поднимается до скрещенных рук, мужчина поднимает его выше и кладет себе на грудь, прижимая его все так же скрещенными руками. При этом его суровое лицо ни на секунду не изменилось.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (601)
Теги:
кошки, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео


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