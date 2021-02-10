Любвеобильный лабрадор разрушил все стереотипы о вражде кошек и собак – милое видео

Кажется, устоявшаяся фраза "как кошка с собакой" теперь должна означать "с любовью и заботой".
На кадрах видно, как лабрадор, которому, видимо, запрещают лежать на диване, поднялся на него наполовину к отдыхающему коту. Ну а дальше можно увидеть, что означает идиллия в отношениях. И пес, и кот нежно гладят и "целуют" друг друга, прижимая к себе. Что может быть прекрасней?
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