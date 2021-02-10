Любвеобильный лабрадор разрушил все стереотипы о вражде кошек и собак – милое видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Кажется, устоявшаяся фраза "как кошка с собакой" теперь должна означать "с любовью и заботой".

На кадрах видно, как лабрадор, которому, видимо, запрещают лежать на диване, поднялся на него наполовину к отдыхающему коту. Ну а дальше можно увидеть, что означает идиллия в отношениях. И пес, и кот нежно гладят и "целуют" друг друга, прижимая к себе. Что может быть прекрасней?

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