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Любвеобильный лабрадор разрушил все стереотипы о вражде кошек и собак – милое видео

Любвеобильный лабрадор разрушил все стереотипы о вражде кошек и собак – милое видео

photo: @rossstovan / TikTok
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (602)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/0a/250848871.png
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https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210210/250848933/Lyubveobilnyy-labrador-razrushil-vse-stereotipy-o-vrazhde-koshek-i-sobak--miloe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Кажется, устоявшаяся фраза "как кошка с собакой" теперь должна означать "с любовью и заботой".

 

На кадрах видно, как лабрадор, которому, видимо, запрещают лежать на диване, поднялся на него наполовину к отдыхающему коту. Ну а дальше можно увидеть, что означает идиллия в отношениях. И пес, и кот нежно гладят и "целуют" друг друга, прижимая к себе. Что может быть прекрасней?

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (602)
Теги:
кошки, Собака, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео


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