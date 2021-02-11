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Международная выставка кошек Звезда 2018

Реакция кота на слишком странную походку корги рассмешила Сеть – видео

© photo: Sputnik / Natalia Seliverstova
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (602)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210211/250860089/Reaktsiya-kota-na-slishkom-strannuyu-pokhodku-korgi-rassmeshila-Set--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Аж игрушка выпала из зубов от такого необычного представления. Прямо цирк какой-то!

На кадрах видно, как рыжий кот стоит около батареи и играется с мягкой игрушкой, когда в кадре появляется собака породы корги. Он передвигается по комнате очень странным способом – ходит, сидя. То есть его задняя часть тела находится в сидячем положении, а передняя – волочит ее за собой. Увидев такое зрелище, кот с удивлением уставился на приятеля и даже не поспешил поднять выпавшую из зубов игрушку, настолько тот его шокировал.

Видео набрало более 1,8 млн просмотров на странице автора.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (602)
Теги:
Собака, кошки, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео


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