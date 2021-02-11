Реакция кота на слишком странную походку корги рассмешила Сеть – видео

Аж игрушка выпала из зубов от такого необычного представления. Прямо цирк какой-то!
January 13, 2021
На кадрах видно, как рыжий кот стоит около батареи и играется с мягкой игрушкой, когда в кадре появляется собака породы корги. Он передвигается по комнате очень странным способом – ходит, сидя. То есть его задняя часть тела находится в сидячем положении, а передняя – волочит ее за собой. Увидев такое зрелище, кот с удивлением уставился на приятеля и даже не поспешил поднять выпавшую из зубов игрушку, настолько тот его шокировал.
Видео набрало более 1,8 млн просмотров на странице автора.
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