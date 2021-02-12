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Котенок

Поесть, попить или почесаться: неопределившийся котенок умилил соцсети – видео

© CC0 / Pixabay
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (603)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210212/250315463/Poest-popit-ili-pochesatsya-neopredelivshiysya-kotenok-umilil-sotseti--video.html

Домашние животные – главные герои многих милых и забавных видео в Интернете, которые поднимают настроение людям по всему миру

Выбор был настолько трудным, что в итоге у пушистого не получилось сделать ничего.

 

На кадрах видно, как крохотный котенок лежит перед двумя мисками – с кормом и водой. Поглядывая наверх, он задирает заднюю лапу, чтобы почесаться, но сразу же задумчиво отводит голову в другую сторону. После этого он смотри на корм, но наклоняется попить воды и сразу же отползает назад, все еще поглядывая на корм. В конце концов он снова решает почесаться, но не достает.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (603)
Теги:
кошки, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео


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