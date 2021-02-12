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Целительная музыка: новый клип финалистки "Битвы экстрасенсов" пробирает до слез – видео

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mariami cimintia / Youtube
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210212/250862416/Tselitelnaya-muzyka-novyy-klip-finalistki-Bitvy-ekstrasensov-probiraet-do-slez--video.html
Целительная музыка: новый клип финалистки "Битвы экстрасенсов" пробирает до слез – видео
Финалистка 20-го сезона российского шоу "Битва экстрасенсов" Мариами Циминтия уверена, что у многих людей есть подсознательные блоки, снять которые поможет ее музыка
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=37008786&type=mp4
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/0b/250861857.jpg
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PT3M33S
2021-02-12T12:01Z

Финалистка 20-го сезона российского шоу "Битва экстрасенсов" Мариами Циминтия уверена, что у многих людей есть подсознательные блоки, снять которые поможет ее музыка

Музыка, которая лечит и снимает психологические блоки – именно так называет свое новое направление в творчестве известная грузинская ясновидящая, финалистка 20-го сезона российской "Битвы экстрасенсов", исполнительница Мариами Циминтия.

"Поскольку я полностью ушла в эзотерику, лечу людей биотоками и, по словам многих, также лечу голосом, у меня появилась идея создать альбом целительнойй музыки. В этом альбоме каждая песня будет основана на одном конкретном состоянии или событии жизни человека. И эти композиции будут "поднимать" определенные блоки человека", – рассказала она в интервью Sputnik Грузия.

Будущий альбом Циминтия будет называться "Окулус", что в переводе с латыни означает "зеркало". Первая композиция с пластинки "Одна" посвящена теме одиночества.

Мариам Циминтия финалист телешоу Битва Экстрасенсов
© Sputnik / STRINGER
Финалист "Битвы экстрасенсов" Мариам Циминтия: "Хочу научить людей не смотреть в будущее"

"За основу песни я, естественно, взяла свою судьбу. Потому что в жизни у меня было очень много одиночества в плане любви и партнерства с человеком, идущим с тобой по жизни. Я бы сказала, что я одинокая волчица. Большую лепту в эту песню и в мое состояние внесла смерть моего друга и коллеги, режиссера и оператора Дениса Асланова. Так что это песня в том числе и о нем, и посвящена ему", – говорит Мариами.

Слушая композицию "Одна", очень многие плачут, признается Мариами, а если так происходит, значит, у них есть подсознательные блоки, уверена ясновидящая. Именно это, по ее словам, и лечит ее музыка: люди избавляются от этих блоков, и в их жизнь приходят истинные чувства.

Музыка и слова песни "Одна" принадлежит Денису Кирякову, идея песни – Максиму Казаеву. Над клипом, который снимали в Грузии, работали режиссер Кахабер Шартава и оператор Леван Габадзе.



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