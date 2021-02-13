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Парень осмелился назвать свою собаку толстой, и ее реакция бесценна – видео

Парень осмелился назвать свою собаку толстой, и ее реакция бесценна – видео

photo: @miguel.r.35 / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (603)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/0d/250879726.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210213/250879755/Paren-osmelilsya-nazvat-svoyu-sobaku-tolstoy-i-ee-reaktsiya-bestsenna--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Хоть он и попытался забрать свои слова обратно и извиниться, питомец не смог простить такое предательство.

 

На кадрах видно, как парень лежит на кровати, а на нем самом лежит его собака породы хаски. Наведя на нее камеру, хозяин говорит: "Ты немножко тяжелая". Собака, в свою очередь, сначала смотрит на парня разочарованными глазами, затем отводит взгляд в сторону, словно задумываясь, и еще через секунду решает просто взять и уйти, как бы говоря: "Да уж, такого я не ожидала". Хоть хозяин ей вслед и говорит, что просто пошутил, но ее чувства уже задеты, и парню придется заглаживать свою вину.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (603)
Теги:
Собака, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео


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