Обижающий ребенка пес притворяется невиновным при появлении его отца – забавное видео

Отношения у них как у настоящих братьев, вечно друг друга обижающих, пока не придут родители.
На кадрах видно, как пес пристает к лежащему под одеялом мальчику, устроив настоящий хаос и не давая ему выбраться. Сам запутавшись в одеяле, питомец случайно падает на пол и замечает стоящего в грозной позе самого главного хозяина – отца ребенка. Затем он как ни в чем не бывало ложится на диван, словно ничего не происходило. Это все не он, это все мальчик сам развлекается.
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