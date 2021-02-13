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Питбуль

Обижающий ребенка пес притворяется невиновным при появлении его отца – забавное видео

© CC0 / Pixabay
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (604)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/14/250661519.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210213/250882120/Obizhayuschiy-rebenka-pes-pritvoryaetsya-nevinovnym-pri-poyavlenii-ego-ottsa--zabavnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Отношения у них как у настоящих братьев, вечно друг друга обижающих, пока не придут родители.

 

На кадрах видно, как пес пристает к лежащему под одеялом мальчику, устроив настоящий хаос и не давая ему выбраться. Сам запутавшись в одеяле, питомец случайно падает на пол и замечает стоящего в грозной позе самого главного хозяина – отца ребенка. Затем он как ни в чем не бывало ложится на диван, словно ничего не происходило. Это все не он, это все мальчик сам развлекается.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (604)
Теги:
Собака, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео


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