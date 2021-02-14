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Девушка показала, как ее огромный пес спускается по лестнице, и рассмешила всех – видео

Девушка показала, как ее гигантский пес спускается по лестнице, и рассмешила Сеть – видео

photo: @queen_of_queifs / TikTok
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (605)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210214/249949390/Devushka-pokazala-kak-ee-gigantskiy-pes-spuskaetsya-po-lestnitse-i-rassmeshila-set--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Процесс спуска по лестнице этого немецкого дога можно смотреть снова и снова, не переставая смеяться.

 

На кадрах видно, как собака породы немецкий дог, которые отличаются своими размерами, стоит на верху лестницы, ведущей на второй этаж. Ступеньки здесь обычного размера и высоты, но в ширины пространства достаточно мало. Хотя в любом случае, для такой большой собаки будет тесно. В результате, когда хозяйка просит питомца спуститься вниз, он делает это очень смешно и необычно, растопыривая свои лапы в разные стороны.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (605)
Теги:
домашние животные, забавные случаи, Собака


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