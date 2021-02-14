Девушка показала, как ее гигантский пес спускается по лестнице, и рассмешила Сеть – видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Процесс спуска по лестнице этого немецкого дога можно смотреть снова и снова, не переставая смеяться.

На кадрах видно, как собака породы немецкий дог, которые отличаются своими размерами, стоит на верху лестницы, ведущей на второй этаж. Ступеньки здесь обычного размера и высоты, но в ширины пространства достаточно мало. Хотя в любом случае, для такой большой собаки будет тесно. В результате, когда хозяйка просит питомца спуститься вниз, он делает это очень смешно и необычно, растопыривая свои лапы в разные стороны.

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