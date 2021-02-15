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Пес разыграл с очень надоедливым котом сцену из Короля льва – смешное видео

Когда друг не в настроении: кот долго надоедал псу и поплатился – забавное видео

photo: @_nicolewilcox_ / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (605)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210215/249673845/Kogda-drug-ne-v-nastroenii-kot-dolgo-nadoedal-psu-i-poplatilsya--zabavnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Иногда излишняя навязчивость чревата последствиями, и пушистому после такого стоит задуматься о поведении.

 

На кадрах видно, как на диване со стороны спинки лежит питбуль, а рядом с ним у края сидит кот. Он бьет своего друга лапами, шипит и надоедает ему. Питбуль же пытается отбиваться, но кот не отстает. Тогда пес просто берет и толкает пушистого лапой с дивана. Причем делает это так сильно и быстро, что кот даже не успевает среагировать и отправляется в дальний полет. Как утверждает хозяйка, с котиком все хорошо. Будет ли он снова надоедать песику – загадка.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (605)
Теги:
Видео с животными, Смешные видео, Вирусные видео, кошки, Собака


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