Когда друг не в настроении: кот долго надоедал псу и поплатился – забавное видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Иногда излишняя навязчивость чревата последствиями, и пушистому после такого стоит задуматься о поведении.

На кадрах видно, как на диване со стороны спинки лежит питбуль, а рядом с ним у края сидит кот. Он бьет своего друга лапами, шипит и надоедает ему. Питбуль же пытается отбиваться, но кот не отстает. Тогда пес просто берет и толкает пушистого лапой с дивана. Причем делает это так сильно и быстро, что кот даже не успевает среагировать и отправляется в дальний полет. Как утверждает хозяйка, с котиком все хорошо. Будет ли он снова надоедать песику – загадка.

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