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Кошка молниеносно украла еду прямо изо рта хозяина и удивила всех – видео

Кошка молниеносно украла еду прямо изо рта хозяина и удивила всех – видео

photo: @evatheninjacat / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (605)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/0f/250891471.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210215/250891523/Koshka-molnienosno-ukrala-edu-pryamo-izo-rta-khozyaina-i-udivila-vsekh--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Комментаторы попросили автора замедлить видео в два раза, чтобы успеть хоть что-то разглядеть.

 

На кадрах видно, как мужчина медленно наслаждается неким блюдом, а на его плече сидит кошка по имени Ева. Она очень заинтересована лакомством хозяина и провожает вилку взглядом по пути с тарелки к его рту. Произведя математические расчеты, кошка спустя некоторое время молниеносно выдернула еду с вилки практически изо рта хозяина и скрылась. Даже если не моргать, увидеть быстрые движения Евы просто невозможно, не то что им помешать.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (605)
Теги:
кошки, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео


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