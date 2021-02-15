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Хозяин купил своей кошке соску – ее бесценная реакция на видео

Хозяин купил своей кошке соску – ее бесценная реакция на видео

photo: @yeti.cat / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (607)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/0f/250892864.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210215/250892898/Khozyain-kupil-svoey-koshke-sosku--ee-bestsennaya-reaktsiya-na-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Кажется, это лучшее приобретение для питомца, особенно если он неугомонный и гиперактивный.

 

На кадрах видно, как кошка смотрит мультфильм, в котором персонажи держат во рту соску, и как бы с намеком оборачивается на своего хозяина. Желание питомца – закон, поэтому автор видео пошел в магазин и купил пустышку. Оказалось, он не прогадал – кошка счастлива, и отобрать у нее соску теперь так просто не получится. Некоторые пользователи Сети в комментариях даже заявили, что и сами пойдут да купят питомцам пустышку.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (607)
Теги:
кошки, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео


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