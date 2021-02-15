Хозяин купил своей кошке соску – ее бесценная реакция на видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Кажется, это лучшее приобретение для питомца, особенно если он неугомонный и гиперактивный.

На кадрах видно, как кошка смотрит мультфильм, в котором персонажи держат во рту соску, и как бы с намеком оборачивается на своего хозяина. Желание питомца – закон, поэтому автор видео пошел в магазин и купил пустышку. Оказалось, он не прогадал – кошка счастлива, и отобрать у нее соску теперь так просто не получится. Некоторые пользователи Сети в комментариях даже заявили, что и сами пойдут да купят питомцам пустышку.

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