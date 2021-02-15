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Британская короткошерстная кошка

"Смысл ее жизни": полный любви взгляд кошки на малышку растрогал соцсети – видео

© CC0 / Pixabay
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (607)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210215/250894743/Smysl-ee-zhizni-polnyy-lyubvi-vzglyad-koshki-na-malyshku-rastrogal-sotsseti--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые покоряют сердца людей по всему миру

Кажется, что пушистой больше ничего и не надо, лишь лежать в объятиях маленькой хозяйки.

 

Эту милую кошку зовут Симба, и она была в семье еще до рождения у хозяев ребенка. После этого в ее жизни словно появился новый смысл. На кадрах видно, как она лежит рядом со спящей маленькой девочкой и смотрит на нее невероятно влюбленными глазами, нежно гладя по лицу. Пользователи Сети отметили, что Симба точно любит свою маленькую хозяйку и смотрит на нее, словно в ребенке весь ее смысл.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (607)


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