"Смысл ее жизни": полный любви взгляд кошки на малышку растрогал соцсети – видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые покоряют сердца людей по всему миру

Кажется, что пушистой больше ничего и не надо, лишь лежать в объятиях маленькой хозяйки.

Эту милую кошку зовут Симба, и она была в семье еще до рождения у хозяев ребенка. После этого в ее жизни словно появился новый смысл. На кадрах видно, как она лежит рядом со спящей маленькой девочкой и смотрит на нее невероятно влюбленными глазами, нежно гладя по лицу. Пользователи Сети отметили, что Симба точно любит свою маленькую хозяйку и смотрит на нее, словно в ребенке весь ее смысл.

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