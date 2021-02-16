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Неуклюжий толстый кот переходил речку по мосту, но что-то пошло не так – смешное видео

Неуклюжий пухлый кот переходил через мост по реке, но что-то пошло не так – забавное видео

photo: @yourcrystalshop / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (608)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210216/250093376/Neuklyuzhiy-pukhliy-kot-perekhodil-cherez-most-po-reke-no-chto-to-poshlo-ne-tak--video.html

Домашние видео – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Крики отчаяния питомца бесценны – в них можно услышать нотки досады, разочарования и обиды.

 

На кадрах видно, как кот бежит по узкому мостику через реку, жалобно мяукая. По словам хозяйки, в такие моменты ее питомец очень волнуется, боясь воды. Сама женщина же приободряет кота, говоря ему вслед, что у него все получится. Но у него не получается. После ее слов: "Он точно это сделает", кот просто сворачивает влево и падает прямиком в воду. Дальше вы можете услышать крики отчаяния и досады от такого поворота событий, а выходить из-под моста питомец не спешит.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (608)
Теги:
Смешные видео, Вирусные видео, Видео с животными, кошки


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