Неуклюжий пухлый кот переходил через мост по реке, но что-то пошло не так – забавное видео

Крики отчаяния питомца бесценны – в них можно услышать нотки досады, разочарования и обиды.

На кадрах видно, как кот бежит по узкому мостику через реку, жалобно мяукая. По словам хозяйки, в такие моменты ее питомец очень волнуется, боясь воды. Сама женщина же приободряет кота, говоря ему вслед, что у него все получится. Но у него не получается. После ее слов: "Он точно это сделает", кот просто сворачивает влево и падает прямиком в воду. Дальше вы можете услышать крики отчаяния и досады от такого поворота событий, а выходить из-под моста питомец не спешит.

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