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Кошка не узнала кота после стрижки – реакция питомца рассмешила Сеть

Кошка не узнала кота после стрижки – реакция питомца рассмешила Сеть

photo: @corgi.liza.podliza / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (609)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/0f/250897080.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210216/250897128/Koshka-ne-uznala-kota-posle-strizhki--reaktsiya-pitomtsa-rassmeshila-Set.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

У несчастной кошки каждая шерстинка поднялась отдельно, превратив ее в дикобраза.

 

На кадрах видно, как между двух когтеточек сидит серый кот, шесть у которого на коже лишь местами. Если быть точнее, то только на голове и лапах. Такое зрелище, конечно, не для слабонервных, поэтому, увидев приятеля в первый раз, главная героиня этого видео – кошка-дикобраз – не узнала его. Сверху же за происходящим весело наблюдает третий кот, поглядывая то на одну, то на другого. Он, по словам хозяев, тоже поначалу не узнал друга, но со временем привык.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (609)
Теги:
кошки, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео


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