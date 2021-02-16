Не злите маму: кошка преподала урок обижавшим ее котенка собакам – видео

Глядя на собак, можно с уверенностью сказать, что о содеянном они уже пожалели и урок усвоили.

На кадрах видно, как две собаки зажались в угол кухни, пытаясь спрятаться друг за другом, а вокруг них ходит рыжая кошка вместе со своим котенком. По словам хозяина питомцев, все они – большая дружная семья. Неизвестно, что именно между питомцами произошло до этого, но, видимо, четвероногие как-то взаимодействовали с котенком, что его маме не понравилось. В результате она их отметелила, показав, кто в доме главный.

Между тем, мнение пользователей Сети об этом инциденте разделилось. Одни считают, что хозяева должны были вмешаться в происходящее, потому что собаки очень напуганы, и отругать кошку. Другие же уверены, что такие случаи единичны и чем-то обоснованы, а после все будут жить дружно и в мире.

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