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Не злите маму: кошка преподала урок обижавшим ее котенка собакам – видео

Не злите маму: кошка преподала урок обижавшим ее котенка собакам – видео

photo: @doug_muha / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (611)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/10/250902881.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210216/250902932/Ne-zlite-mamu-koshka-prepodala-urok-obizhavshim-ee-kotenka-sobakam--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Глядя на собак, можно с уверенностью сказать, что о содеянном они уже пожалели и урок усвоили.

 

На кадрах видно, как две собаки зажались в угол кухни, пытаясь спрятаться друг за другом, а вокруг них ходит рыжая кошка вместе со своим котенком. По словам хозяина питомцев, все они – большая дружная семья. Неизвестно, что именно между питомцами произошло до этого, но, видимо, четвероногие как-то взаимодействовали с котенком, что его маме не понравилось. В результате она их отметелила, показав, кто в доме главный.

Между тем, мнение пользователей Сети об этом инциденте разделилось. Одни считают, что хозяева должны были вмешаться в происходящее, потому что собаки очень напуганы, и отругать кошку. Другие же уверены, что такие случаи единичны и чем-то обоснованы, а после все будут жить дружно и в мире.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (611)
Теги:
Собака, кошки, Смешные видео, Вирусные видео, Видео с животными


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