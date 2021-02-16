Песик потерял хозяйку в открытой комнате, и не помогает даже зов – смешное видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Пока он метался из одной комнаты в другую, девушке пришлось позвать его более десяти раз.

На кадрах видно, как девушка лежит на кровати в своей комнате, дверь которой открыта, и зовет своего песика по кличке Роки. Питомец бегает из одной стороны в другую, постоянно пробегая мимо двери, и никак не хочет замечать свою хозяйку. Девушка даже не может сдержать смех и пытается ему помочь в поисках, но не получается. Наконец, пробежав с десяток раз туда-сюда, четвероногий заглядывает в комнату и находит потерявшуюся хозяйку, после чего счастливо бежит к ней.

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