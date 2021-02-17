"Хозяйка надрессировала": кот не позволяет незнакомкам дотрагиваться до кровати – видео

Настоящий охранник семейного ложа, а вместе с этим и верности главы этого семейства.
На кадрах видно, как рыжий кот лежит на подушках у изголовья кровати. В комнате так же, помимо хозяйки питомца, ее подруга, зашедшая в гости. При попытке девушки сесть на кровать, пушистый начинает громко кричать и шипеть, запрещая ей это делать. Когда гостья прикасается к кровати второй раз, кот уже идет в атаку. Видимо, первый раз было предупреждение.
Пользователи Сети в шутку предположили, что такая реакция – дело рук ревнивой хозяйки, чтобы в доме никого чужого без ее ведома не было.
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