"Хозяйка надрессировала": кот не позволяет незнакомкам дотрагиваться до кровати – видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Настоящий охранник семейного ложа, а вместе с этим и верности главы этого семейства.

На кадрах видно, как рыжий кот лежит на подушках у изголовья кровати. В комнате так же, помимо хозяйки питомца, ее подруга, зашедшая в гости. При попытке девушки сесть на кровать, пушистый начинает громко кричать и шипеть, запрещая ей это делать. Когда гостья прикасается к кровати второй раз, кот уже идет в атаку. Видимо, первый раз было предупреждение.

Пользователи Сети в шутку предположили, что такая реакция – дело рук ревнивой хозяйки, чтобы в доме никого чужого без ее ведома не было.

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