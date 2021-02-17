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Хозяйка надрессировала: кот не позволяет незнакомкам дотрагиваться до кровати – видео

"Хозяйка надрессировала": кот не позволяет незнакомкам дотрагиваться до кровати – видео

photo: @animalsdoingthings / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (614)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/10/250906271.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210217/250906311/Khozyayka-nadressirovala-kot-ne-pozvolyaet-neznakomkam-dotragivatsya-do-krovati--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Настоящий охранник семейного ложа, а вместе с этим и верности главы этого семейства.

 

На кадрах видно, как рыжий кот лежит на подушках у изголовья кровати. В комнате так же, помимо хозяйки питомца, ее подруга, зашедшая в гости. При попытке девушки сесть на кровать, пушистый начинает громко кричать и шипеть, запрещая ей это делать. Когда гостья прикасается к кровати второй раз, кот уже идет в атаку. Видимо, первый раз было предупреждение.

Пользователи Сети в шутку предположили, что такая реакция – дело рук ревнивой хозяйки, чтобы в доме никого чужого без ее ведома не было.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (614)
Теги:
кошки, Смешные видео, Вирусные видео, Видео с животными


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