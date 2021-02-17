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Пугливый взгляд собаки на нового котенка в доме рассмешил всех – видео

Пугливый взгляд собаки на нового котенка в доме рассмешил всех – видео

photo: @mina.banina / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (613)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/10/250906523.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210217/250906637/Puglivyy-vzglyad-sobaki-na-novogo-kotenka-v-dome-rassmeshil-vsekh--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Эмоции питомца, его выражение мордочки и бегающие глаза при виде нового питомца бесценны.

 

На кадрах видно, как бостонский терьер расположился на кресле и с улыбкой смотрит на сидящего справа хозяина. Через секунду он поворачивает голову влево на черного котика, и улыбка сразу исчезает с его морды. Он сразу же пугливо отводит взгляд и очень невзначай иногда поглядывает в ту сторону, чтобы узнать, не исчез ли пушистый. Но тот не исчезает, а хозяин даже начинает его гладить! Эмоции песика, конечно, непередаваемы.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (613)
Теги:
Собака, кошки, Видео с животными, Смешные видео, Вирусные видео


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