Хозяин решил погладить кота миниатюрной рукой и шокировал его – забавное видео

Взгляд питомца, не понимающего, что произошло с теплой и большой рукой хозяина, бесценен.

На кадрах видно, как рыжий кот сидит на кресле и умывается, когда к нему сзади приближается крохотная пластиковая рука. Это хозяин решил так подшутить над своим питомцем. Он начинает гладить пушистого, а тот разворачивается, чтобы потереться мордочкой о руку, и видит перед собой нечто странное – она, рука, стала намного меньше. Кот несколько раз смотрит то на хозяина, то на руку, затем ненадолго "зависает", а после начинает нюхать эту странную палку. Может, он подумал, что это все дурной сон?

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