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Хозяин решил погладить кота миниатюрной рукой и шокировал его – забавное видео

Хозяин решил погладить кота миниатюрной рукой и шокировал его – забавное видео

photo: @pawsomepets / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (616)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/11/250914869.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210217/250914907/Khozyain-reshil-pogladit-kota-miniatyurnoy-rukoy-i-shokiroval-ego--zabavnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Взгляд питомца, не понимающего, что произошло с теплой и большой рукой хозяина, бесценен.

 

На кадрах видно, как рыжий кот сидит на кресле и умывается, когда к нему сзади приближается крохотная пластиковая рука. Это хозяин решил так подшутить над своим питомцем. Он начинает гладить пушистого, а тот разворачивается, чтобы потереться мордочкой о руку, и видит перед собой нечто странное – она, рука, стала намного меньше. Кот несколько раз смотрит то на хозяина, то на руку, затем ненадолго "зависает", а после начинает нюхать эту странную палку. Может, он подумал, что это все дурной сон?

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (616)
Теги:
кошки, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео


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