Не обижай моего друга: кот вцепился в сородича, ударившего собаку – видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Интернете, которые поднимают настроение людям по всему миру

Пушистый своим актом доказал, что собаки и кошки не всегда являются заклятыми врагами.

На кадрах видно, как на столе на улице сидит кот, а рядом с ним его четвероногий приятель. Пес направляется к рыжему коту, сидящему неподалеку, но ему любопытство не нравится, и он бьет песика. Увидев это, приятель четвероного сразу же вскочил со стола и набросился на сородича, вступив с ним в схватку.

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