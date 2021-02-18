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Не трогай моего друга: кот вцепился в сородича, ударившего собаку – видео

Не обижай моего друга: кот вцепился в сородича, ударившего собаку – видео

photo: Shimomura Izumi / Youtube
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (616)
8017721
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210218/249486054/Ne-obizhay-moego-druga-kot-vtsepilsya-v-sorodicha-udarivshego-sobaku--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Интернете, которые поднимают настроение людям по всему миру

Пушистый своим актом доказал, что собаки и кошки не всегда являются заклятыми врагами.

На кадрах видно, как на столе на улице сидит кот, а рядом с ним его четвероногий приятель. Пес направляется к рыжему коту, сидящему неподалеку, но ему любопытство не нравится, и он бьет песика. Увидев это, приятель четвероного сразу же вскочил со стола и набросился на сородича, вступив с ним в схватку.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (616)
Теги:
Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео


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