Не обижай моего друга: кот вцепился в сородича, ударившего собаку – видео

На кадрах видно, как на столе на улице сидит кот, а рядом с ним его четвероногий приятель. Пес направляется к рыжему коту, сидящему неподалеку, но ему любопытство не нравится, и он бьет песика. Увидев это, приятель четвероного сразу же вскочил со стола и набросился на сородича, вступив с ним в схватку.
Смотрите на видео также:
- Кот царапнул собаку в ответ на нежности, и ее реакция бесценна
- Бить или не бить: кот очень долго решался напакостить собаке
- Кот застал собак за раздиранием похожей на него игрушки, и его реакция бесценна