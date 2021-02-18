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Кот и пес не могут смириться с наказанием за попытки украсть мясо с кухни – смешное видео

Кот и пес не могут смириться с наказанием за попытки украсть мясо с кухни – смешное видео

photo: @yuchi_mousekin / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (617)
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https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210218/250922035/Kot-i-pes-ne-mogut-smiritsya-s-nakazaniem-za-popytki-ukrast-myaso-s-kukhni--smeshnoe-video.html

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Эмоциональный кот не согласен с такой несправедливостью и винит во всем приятеля.

 

На кадрах видно, как пес и кот стоят за закрытой дверью по ту сторону кухни. С этой стороны стоит девушка, объясняющая питомцам, что они заслужили такую участь, потому что пытались украсть мясо, пока она занималась готовкой. Питомцы с таким обвинением не согласны и хотят обратно, особенно кот. Сначала он на эмоциях даже бьет приятеля, видимо, обвиняя во всех бедах, а потом строит хозяйке глазки, давя на жалость, и пытается пробиться к ней.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (617)
Теги:
Собака, кошки, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео


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