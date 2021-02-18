Кот и пес не могут смириться с наказанием за попытки украсть мясо с кухни – смешное видео

Эмоциональный кот не согласен с такой несправедливостью и винит во всем приятеля.

На кадрах видно, как пес и кот стоят за закрытой дверью по ту сторону кухни. С этой стороны стоит девушка, объясняющая питомцам, что они заслужили такую участь, потому что пытались украсть мясо, пока она занималась готовкой. Питомцы с таким обвинением не согласны и хотят обратно, особенно кот. Сначала он на эмоциях даже бьет приятеля, видимо, обвиняя во всех бедах, а потом строит хозяйке глазки, давя на жалость, и пытается пробиться к ней.

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