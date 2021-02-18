"Почему мама кожаная, а я шерстяной": задумавшийся о бытие кот рассмешил Сеть – видео

Невероятно удивительные глаза кота стали его изюминкой, покорив сердца пользователей.
Как рассказала хозяйка питомца, она подобрала его на улице еще котенком. Ей не известно, что с ним произошло и почему у него такие глаза, но его повседневной жизни они не мешают – пушистый абсолютно здоров. Зато они стали визитной карточкой питомца, ведь многие пользователи Сети от них в восторге. А вечно задумчивый странноватый вид кота позволяет придумывать смешные шутки!
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