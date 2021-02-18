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Почему мама кожаная, а я шерстяной: задумавшийся о бытие кот рассмешил Сеть – видео

"Почему мама кожаная, а я шерстяной": задумавшийся о бытие кот рассмешил Сеть – видео

photo: @funny_fix / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (618)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/12/250922063.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210218/250922096/Pochemu-mama-kozhanaya-a-ya-sherstyanoy-zadumavshiysya-o-bytie-kot-rassmeshil-Set--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Невероятно удивительные глаза кота стали его изюминкой, покорив сердца пользователей.

 

Как рассказала хозяйка питомца, она подобрала его на улице еще котенком. Ей не известно, что с ним произошло и почему у него такие глаза, но его повседневной жизни они не мешают – пушистый абсолютно здоров. Зато они стали визитной карточкой питомца, ведь многие пользователи Сети от них в восторге. А вечно задумчивый странноватый вид кота позволяет придумывать смешные шутки!

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (618)
Теги:
кошки, Видео с животными, Смешные видео, Вирусные видео


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