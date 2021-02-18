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Кошка и собака

"Ты не о том подумал": хозяин застал кота и пса за объятиями, их реакция бесценна – видео

© CC0 / Pixabay
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (619)
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https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210218/250927368/Ty-ne-o-tom-podumal-khozyain-zastal-kota-i-psa-za-obyatiyami-ikh-reaktsiya-bestsenna--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Все было совсем не так, никакой любви нет, а это они просто зависли после драки!

 

На кадрах видно, как парень лежит на кровати с включенной фронтальной камерой. Через секунду его выражение лица меняется, а сам он переключает камеру на заднюю и показывает, как его кот и пес сидят друг с дружкой в обнимку. Заметив, что их застали врасплох, пес сразу же откидывает приятеля и ложится, как ни в чем не бывало. Пушистый, в свою очередь, ошарашено смотрит на друга. Вот так просто он отказался от любви?

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (619)
Теги:
Собака, кошки, Смешные видео, Вирусные видео, Видео с животными


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