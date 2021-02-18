"Ты не о том подумал": хозяин застал кота и пса за объятиями, их реакция бесценна – видео

Все было совсем не так, никакой любви нет, а это они просто зависли после драки!

На кадрах видно, как парень лежит на кровати с включенной фронтальной камерой. Через секунду его выражение лица меняется, а сам он переключает камеру на заднюю и показывает, как его кот и пес сидят друг с дружкой в обнимку. Заметив, что их застали врасплох, пес сразу же откидывает приятеля и ложится, как ни в чем не бывало. Пушистый, в свою очередь, ошарашено смотрит на друга. Вот так просто он отказался от любви?

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