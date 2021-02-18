Девушка попросила кота сделать "лицо попроще", и результат ее рассмешил – видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Выражение морды пушистого, который никого не трогал и собирался заснуть, бесценно.

На кадрах видно, как уставший кот лежит на кровати с полузакрытыми глазами. Видимо, всю ночь он бегал, вот днем пора и поспать. Хозяйка же ему говорит: "Посмотри на себя, какой противный. Фу, злюка, лицо попроще можно?" Завершив речь, она подтверждает свои слова чиханием, чем сразу же пробуждает кота, который с широко раскрытыми глазами разворачивается к ней, а затем еще и оглядывается по сторонам. Хотела лицо попроще – получила.

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