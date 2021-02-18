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Девушка попросила кота сделать лицо попроще, и результат ее рассмешил – видео

Девушка попросила кота сделать "лицо попроще", и результат ее рассмешил – видео

photo: @orehovaoks / TikTok
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (619)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/12/250929990.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210218/250930024/Devushka-poprosila-kota-sdelat-litso-poprosche-i-rezultat-ee-rassmeshil--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Выражение морды пушистого, который никого не трогал и собирался заснуть, бесценно.

 

На кадрах видно, как уставший кот лежит на кровати с полузакрытыми глазами. Видимо, всю ночь он бегал, вот днем пора и поспать. Хозяйка же ему говорит: "Посмотри на себя, какой противный. Фу, злюка, лицо попроще можно?" Завершив речь, она подтверждает свои слова чиханием, чем сразу же пробуждает кота, который с широко раскрытыми глазами разворачивается к ней, а затем еще и оглядывается по сторонам. Хотела лицо попроще – получила.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (619)
Теги:
кошки, Смешные видео, Вирусные видео, Видео с животными


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