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Рвать или не рвать: кошка задумалась о пакости над хозяйкой и развеселила соцсети – видео

Рвать или не рвать: кошка задумалась о пакости над хозяйкой и развеселила соцсети – видео

photo: @woozica / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (621)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/12/250933555.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210219/250933592/Rvat-ili-ne-rvat-koshka-zadumalas-o-pakosti-nad-khozyaykoy-i-razveselila-sotsseti--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Дилемма пушистой, которая будто бы знает, что позарилась на самое сокровенное, бесценна.

 

На кадрах видно, как кошка сидит у ног своей хозяйки, на которой надеты колготки под джинсами, и выпускает свои когти. Видимо, у питомца лапы зачесались, или же хозяева успели ее чем-то обидеть. Хоть поначалу пушистая и хочет использовать ноги девушки как когтеточку, услышав ее просьбы не рвать колготки, она все же отводит лапы. Хотя и после этого она то выпускает когти, то прячет, словно в последний раз предупреждая хозяйку и дразня ее.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (621)
Теги:
кошки, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео


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