Рвать или не рвать: кошка задумалась о пакости над хозяйкой и развеселила соцсети – видео

Дилемма пушистой, которая будто бы знает, что позарилась на самое сокровенное, бесценна.

На кадрах видно, как кошка сидит у ног своей хозяйки, на которой надеты колготки под джинсами, и выпускает свои когти. Видимо, у питомца лапы зачесались, или же хозяева успели ее чем-то обидеть. Хоть поначалу пушистая и хочет использовать ноги девушки как когтеточку, услышав ее просьбы не рвать колготки, она все же отводит лапы. Хотя и после этого она то выпускает когти, то прячет, словно в последний раз предупреждая хозяйку и дразня ее.

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