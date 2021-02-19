"Они все чувствуют": утешающая плачущую хозяйку кошка растрогала Сеть – видео

Поддерживать хозяев могут не только собаки, а кошки иногда это делают даже чувственнее.
На кадрах видно, как девушка лежит с заплаканными глазами, а на ее лицо положила свою лапу кошка. Когда девушка просит питомца прекратить, пушистая, наоборот, начинает мягко гладить ее по щеке. С таким питомцем и погрустить приятно. Пользователи Сети отметили, что кошки хорошо чувствуют настроение людей и часто поддерживают их, если это необходимо.
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