12:08 19 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9837
  • 100 RUB4.4766
  • USD3.3021
Поиск
Рыжий кот

"Они все чувствуют": утешающая плачущую хозяйку кошка растрогала Сеть – видео

© photo: Sputnik / Maxim Bogodvid
Видеоклуб
Получить короткую ссылку
Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (622)
4 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/06/249632800.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210219/250933820/Oni-vse-chuvstvuyut-uteshayuschaya-plachuschuyu-khozyayku-koshka-rastrogala-Set--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые покоряют сердца людей по всему миру

Поддерживать хозяев могут не только собаки, а кошки иногда это делают даже чувственнее.

 

На кадрах видно, как девушка лежит с заплаканными глазами, а на ее лицо положила свою лапу кошка. Когда девушка просит питомца прекратить, пушистая, наоборот, начинает мягко гладить ее по щеке. С таким питомцем и погрустить приятно. Пользователи Сети отметили, что кошки хорошо чувствуют настроение людей и часто поддерживают их, если это необходимо.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (622)
Теги:
Видео с животными, Вирусные видео, кошки


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Снегопад и туман в Тбилиси - вид на Абанотубани и исторический центр
Как снег на один день преобразил Тбилиси - фото
Эксперт: Грузия переживает тяжелейший социально-экономический коллапс - видео
Эксперт: Грузия переживает тяжелейший социально-экономический коллапс
Как себя вести при землетрясении?
Как себя вести при землетрясении?
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться