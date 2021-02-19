Кот решил поймать пролетавшего мимо голубя, но не учел одну деталь – забавное видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Сложные математические расчеты и элегантный высокий прыжок пошли коту под хвост.

На кадрах видно, как пушистый сидит за спиной у хозяйки и смотрит в окно, расположенное на потолке. Судя по всему, свою жертву он заприметил давно и выжидал момент. Наконец он наступил – птица пролетала прям над проемом, прыгай да хватай. Вот только окно не было открыто, потому весь план пошел коту под хвост.

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