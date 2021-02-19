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Кот

Кот решил поймать пролетавшего мимо голубя, но не учел одну деталь – забавное видео

© CC0 / Pixabay
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (623)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/12/250934079.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210219/250934127/Kot-reshil-poymat-proletavshego-mimo-golubya-no-ne-uchel-odnu-detal--zabavnoe-video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Сложные математические расчеты и элегантный высокий прыжок пошли коту под хвост.

 

На кадрах видно, как пушистый сидит за спиной у хозяйки и смотрит в окно, расположенное на потолке. Судя по всему, свою жертву он заприметил давно и выжидал момент. Наконец он наступил – птица пролетала прям над проемом, прыгай да хватай. Вот только окно не было открыто, потому весь план пошел коту под хвост.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (623)
Теги:
кошки, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео


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