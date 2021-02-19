Сестры привели домой нового котенка, и у кота перед глазами пронеслась вся жизнь – видео

Видимо, питомец подумал, что теперь милый котенок займет его место, а к такому он не был готов.
На кадрах видно, как сестры открывают коробку для животных на глазах у своего старого питомца. Когда животные сталкиваются взглядом, то кот внезапно застывает на месте, прижавшись к ноге хозяйки, и со стеклянными глазами смотрит на нового члена семьи. Трудно даже представить, какие мысли проносятся в голове питомца, но, по всей видимости, пополнению он рад не очень.
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