Сестры привели домой нового котенка, и у кота перед глазами пронеслась вся жизнь – видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые покоряют сердца людей по всему миру

Видимо, питомец подумал, что теперь милый котенок займет его место, а к такому он не был готов.

На кадрах видно, как сестры открывают коробку для животных на глазах у своего старого питомца. Когда животные сталкиваются взглядом, то кот внезапно застывает на месте, прижавшись к ноге хозяйки, и со стеклянными глазами смотрит на нового члена семьи. Трудно даже представить, какие мысли проносятся в голове питомца, но, по всей видимости, пополнению он рад не очень.

Смотрите на видео также: