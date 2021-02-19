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Сестры привели домой нового котенка, у кота перед глазами пронеслась вся жизнь – видео

Сестры привели домой нового котенка, и у кота перед глазами пронеслась вся жизнь – видео

photo: @montycat / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (620)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/12/250936067.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210219/250936108/Sestry-priveli-domoy-novogo-kotenka-i-u-kota-pered-glazami-proneslas-vsya-zhizn--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые покоряют сердца людей по всему миру

Видимо, питомец подумал, что теперь милый котенок займет его место, а к такому он не был готов.

 

На кадрах видно, как сестры открывают коробку для животных на глазах у своего старого питомца. Когда животные сталкиваются взглядом, то кот внезапно застывает на месте, прижавшись к ноге хозяйки, и со стеклянными глазами смотрит на нового члена семьи. Трудно даже представить, какие мысли проносятся в голове питомца, но, по всей видимости, пополнению он рад не очень.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (620)
Теги:
кошки, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео


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