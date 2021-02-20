Крохотному малышу подарили такого же крохотного щеночка – видео

Маленькие дети – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

И с этого дня они лучшие друзья, которые будут расти и взрослеть в необычайной любви друг к другу.

На кадрах видно, как посреди комнаты лежит большая белая подарочная коробка, рядом с которой стоит крохотный малыш. Конечно, ему не хватит сил ее открыть, поэтому родители помогают с этим делом. Внутри ребенка ждет такой же крохотный щенок золотистого ретривера. Сразу видно, что они друг другу очень нравятся – по их взгляду, эмоциям и игре. Именно так выглядит начало дружбы, которая продлится долгие годы.

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