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Щенок золотистого ретривера

Крохотному малышу подарили такого же крохотного щеночка – видео

© CC0 / Pixabay
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (624)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210220/250068689/Krokhotnomu-malyshu-podarili-takogo-zhe-krokhotnogo-schenochka--video.html

Маленькие дети – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

И с этого дня они лучшие друзья, которые будут расти и взрослеть в необычайной любви друг к другу.

 

На кадрах видно, как посреди комнаты лежит большая белая подарочная коробка, рядом с которой стоит крохотный малыш. Конечно, ему не хватит сил ее открыть, поэтому родители помогают с этим делом. Внутри ребенка ждет такой же крохотный щенок золотистого ретривера. Сразу видно, что они друг другу очень нравятся – по их взгляду, эмоциям и игре. Именно так выглядит начало дружбы, которая продлится долгие годы.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (624)
Теги:
Видео с животными, Вирусные видео, Дети, Собака


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