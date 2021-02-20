Два гуся пришли на разборки ко псу – видео их смешных "переговоров"

Причем нацелен на драку лишь один из них, а вот второй пытается избежать конфликта.

На кадрах видно, как два гуся стоят около сарайчика, вход в который охраняет питбуль. Они ведут с ним очень оживленную беседу о чем-то, а четвероногий лишь молча слушает. Это, видимо, еще больше злит одного из гусей, поэтому он рвется вперед, чтобы показать псу, кто здесь главный. Однако эта идея не нравится второму, поэтому он хватает приятеля за шею и отводит подальше.

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