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Два гуся пришли на разборки ко псу – видео их смешных переговоров

Два гуся пришли на разборки ко псу – видео их смешных "переговоров"

photo: @w0rld_wide_web / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (625)
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https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/12/250935689.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210220/250935745/Dva-gusya-prishli-na-razborki-ko-psu--video-ikh-smeshnykh-peregovorov.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Причем нацелен на драку лишь один из них, а вот второй пытается избежать конфликта.

 

На кадрах видно, как два гуся стоят около сарайчика, вход в который охраняет питбуль. Они ведут с ним очень оживленную беседу о чем-то, а четвероногий лишь молча слушает. Это, видимо, еще больше злит одного из гусей, поэтому он рвется вперед, чтобы показать псу, кто здесь главный. Однако эта идея не нравится второму, поэтому он хватает приятеля за шею и отводит подальше.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (625)
Теги:
Собака, Смешные видео, Вирусные видео, Видео с животными


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