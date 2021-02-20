12:19 20 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0149
  • 100 RUB4.4736
  • USD3.3069
Поиск
Опоздавший кот пытался тихо зайти в дом, но наткнулся на ждущую его кошку – видео

Опоздавший кот пытался тихо зайти в дом, но наткнулся на ждущую его кошку – видео

photo: @w0rld_wide_web / TikTok
Видеоклуб
Получить короткую ссылку
Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (626)
9 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/12/250935776.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210220/250935808/Opozdavshiy-kot-pytalsya-tikho-zayti-v-dom-no-natknulsya-na-zhduschuyu-ego-koshku--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Кажется, кому-то серьезно влетит за то, что он так долго шлялся не пойми где и не пойми с кем.

 

На кадрах видно, как кошка в ожидании стоит около двери, где есть проем для животных. Через несколько секунд можно заметить движение – это возвращается домой кот. Причем делает он это аккуратно, медленно и тихо. Вот только он не подозревает, что это не поможет, ведь его уже заждались. Когда он заходит уже головой, кошка на него бросается и кусает в наказание за гулянки допоздна.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (626)
Теги:
кошки, Смешные видео, Вирусные видео, Видео с животными


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Снегопад и туман в Тбилиси - вид на Абанотубани и исторический центр
Как снег на один день преобразил Тбилиси - фото
В Батуми прорвало магистральный водопровод и затопило центр города - видео
В Батуми прорвало магистральный водопровод и затопило центр города - видео
Все об Ингури ГЭС - самой большой на Кавказе
Все об Ингури ГЭС - самой большой на Кавказе
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться