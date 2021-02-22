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Щенок увидел ночью свое отражение в стекле, его реакция рассмешила всех – видео

Песик увидел ночью свое отражение в двери – видео его бесценной реакции

photo: @twinsandatriplet / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (626)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/0c/250323030.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210222/250323077/Pesik-uvidel-nochyu-svoe-otrazhenie-v-dveri--video-ego-bestsennoy-reaktsii.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Он очень смел и готов защищать хозяйку от любой напасти. Но в этот раз пусть она сама там.

 

На кадрах видно, как щенок лежит на полу и играется с тапкой хозяйки, когда внезапно замечает в стеклянной двери, ведущей на задний двор, свое отражение. Сначала он приблизился к нему, виляя хвостом, а потом, видимо, передумал радоваться и застыл на месте. Через несколько секунд раздумий он выронил тапку из зубов и с криком побежал за диван, на котором лежала хозяйка, и взглянул на нее, показав в сторону стекла. Не всегда же ему быть защитником!

Видео набрало более 700 тысяч просмотров и почти 100 тысяч лайков.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (626)
Теги:
Собака, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео


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