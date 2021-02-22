Песик увидел ночью свое отражение в двери – видео его бесценной реакции

Он очень смел и готов защищать хозяйку от любой напасти. Но в этот раз пусть она сама там.
На кадрах видно, как щенок лежит на полу и играется с тапкой хозяйки, когда внезапно замечает в стеклянной двери, ведущей на задний двор, свое отражение. Сначала он приблизился к нему, виляя хвостом, а потом, видимо, передумал радоваться и застыл на месте. Через несколько секунд раздумий он выронил тапку из зубов и с криком побежал за диван, на котором лежала хозяйка, и взглянул на нее, показав в сторону стекла. Не всегда же ему быть защитником!
Видео набрало более 700 тысяч просмотров и почти 100 тысяч лайков.
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