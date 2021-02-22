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Кот, Джеймс Кот: провальная миссия пушистого по пакости над другом рассмешила Сеть – видео

Кот, Джеймс Кот: пушистый провалил миссию по пакости над другом и рассмешил всех – видео

photo: @mamakatt1 / TikTok
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (626)
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https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210222/250438459/Kot-Dzheyms-Kot-pushistyy-provalil-missiyu-po-pakosti-nad-drugom-i-rassmeshil-vsekh--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

От успеха пушистого отделяли лишь несколько сантиметров, но что-то пошло не по плану.

 

На кадрах видно, как один кот лежит на кресле и спит, а справа от него его приятель вскарабкался на подлокотник и держится за него двумя лапами. Неизвестно, что он задумал, но он замахнулся лапой на своего спящего друга. А он внезапно почуял неладное и проснулся, увидев задумавшего пакость кота. Остается только гадать, каким взглядом он смотрел на висящего друга, но тот медленно сполз вниз, словно ничего не происходило.

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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (626)
Теги:
кошки, Видео с животными, Вирусные видео, Смешные видео


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