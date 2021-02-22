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Незрячая собака впервые выбежала в снег и потеряла голову – видео

Незрячая собака впервые выбежала в снег и "потеряла голову" – видео

photo: @mackenziethehusky / TikTok
Видеоклуб
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Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (627)
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https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/16/250968718.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/videoclub/20210222/250968753/Nezryachaya-sobaka-vpervye-vybezhala-v-sneg-i-poteryala-golovu--video.html

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Для счастья нужно не так уж много – лишь волшебная погода и любимая хозяйка рядом.

 

На кадрах видно, как хозяйка выходит со своей незрячей собакой породы хаски из дома, где все заснежено, а с неба продолжают падать хлопьями снежинки. Сначала питомец проверяет, идет ли за ней девушка, и, убедившись, идет резвиться в снегу. Она и пробует его на вкус, и просто стоит, наслаждаясь падением снежинок, и бегает по кругу, подкидывая снег вверх.

Смотрите на видео также:

Темы:
Забавные, милые и трогательные видео с домашними животными (627)
Теги:
Собака, Видео с животными, Вирусные видео


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