Незрячая собака впервые выбежала в снег и "потеряла голову" – видео

Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру

Для счастья нужно не так уж много – лишь волшебная погода и любимая хозяйка рядом.

На кадрах видно, как хозяйка выходит со своей незрячей собакой породы хаски из дома, где все заснежено, а с неба продолжают падать хлопьями снежинки. Сначала питомец проверяет, идет ли за ней девушка, и, убедившись, идет резвиться в снегу. Она и пробует его на вкус, и просто стоит, наслаждаясь падением снежинок, и бегает по кругу, подкидывая снег вверх.

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