"Ну и как тебя пить?": проблемы щенка у миски с водой рассмешили Сеть – видео

Кажется, песик даже обиделся на воду и пытается с ней подраться, чтобы она пилась по-хорошему.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Saint🐾 (@saint.thegsd)

На кадрах видно, как на коврике у стены комнаты лежит большая миска с водой. Рядом с ней стоит щенок немецкой овчарки, которого мучает жажда. Вот только выпить воду у него совсем не получается, она ни в какую не дается. Малыш даже немного злится и машет лапами, иногда ударяя по миске или по воде. Ну ничего, когда он вырастет, вода станет его бояться и не будет его так мучить.

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